Efter forsvindingsnummer: Ejer truede med at skyde kænguru

Onsdag blev kænguruen fanget af Paul Stewart og hans familie, men sent onsdag eftermiddag var kænguruen igen på fri fod. Paul Stewart tror, at nogen har stjålet den, mens politiet siger, at den selv er sluppet fri.

Bramming: - Det er ulækkert, lyder det fra Paul Stewart dagen efter, at den meget omtalte kænguru i Bramming nu er forsvundet fra indhegningen på konens og hans gård. Det seneste år har kænguruen flere gange taget en tur ud i det fri. De sidste tre måneder har kænguruen været på fri fod, og ejeren Jan Pedersen har på Facebook-gruppen Bramming truet med at aflive kænguruen, når han fik fat i den. Det vakte stor debat på gruppen: - Du kunne jo eventuelt have udtalt dig alle de gange, det har været nævnt, at folk har set en løs kænguru. Jeg synes ærligt talt, det er lavt, at du nu truer med at skyde den, skriver Charlotte Bøgelund Thomsen i gruppen. Kænguruen var hyppig gæst i Paul Stewart og hans families have, hvor børnene ofte fodrede den med æbler, og derfor besluttede de at fange kænguruen, da de hørte om den mulige aflivning. - Vi er store dyreelskere. Så da vi læste, at Jan måske ville skyde den, besluttede vi at fange den, fortæller Paul Stewart. Det lykkedes familien at få fanget dyret, men allerede onsdag eftermiddag var det forsvundet fra deres ejendom. - Min kone og jeg var ude af huset fra omkring klokken 12, og da vi kom hjem klokken 15.45, opdagede vi, at kænguruen var væk, fortæller Paul Stewart og uddyber: - Min kones mor var hjemme i tidsrummet, og på et tidspunkt begyndte vores tre hunde at gø, hvilket de umiddelbart ikke havde nogen grund til ifølge min kones mor. Hun tror nu, at de gøede af nogle mennesker.

Der var to døre, der var åbne, da vi kom hjem. Det er i forvejen svært at åbne dem, så på ingen måde har kænguruen selv kunne slippe fri. Paul Stewart