Efter forbrugerklage: Firma får bøde for vildledning om cannabis-produkter

Selve bøden får GrowBis for at markedsføre "en fødevare med sygdomsanprisninger". Nærmere bestemt fortæller GrowBis på sin hjemmeside om CBD (et af de to vigtigste - i medicinsk sammenhæng - stoffer i cannabisplanten. Det andet er THC, red.), at stoffet har en smertelindrende effekt på flere forskellige, kroniske smerter.

1. juli ændrede Sundheds- og Ældreministeriet bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. Fremover må der være op til 0,2 % af det psykoaktive stof THC i hampeprodukter, uden at det er en overtrædelse af reglerne om euforiserende stoffer. Fødevarestyrelsen har dog fastsat vejledende grænser for, hvor meget THC, der må være i fødevarer.Ændringen er en lempelse af reglerne før 1. juli, og gælder uanset om hampeprodukterne skal anvendes til kosmetik, fremstilling af reb eller til fødevarebrug. Før 1. juli måtte hampeprodukter i Danmark overhovedet ikke indeholde THC. Der finder over 120 forskellige stoffer i cannabisplanten. I medicinsk sammenhæng er de vigtigste THC og CBD. THC har en euforiserende effekt og findes i store mængder i hash, mens stoffet CBD ikke er euforiserende.Ifølge Lægemiddelstyrelsen skal forhandlere af cannabis-produkter være opmærksomme på, at lægemiddellovgivningen, fødevarelovgivningen, og miljølovgivningen kan indeholde bestemmelser, som der skal tages højde for i produktudviklingen, produktionen og forhandlingen. Kilde: Fødevarestyrelsen

GrowBis har endvidere fået forbud mod markedsføring af produkter, der indeholder såkaldt "novel food"-ingredienser, ligesom firmaet fik forbud mod markedsføring af en te, hvor de ikke kunne dokumentere, at THC-indholdet er under Fødevarestyrelsens aktionsgrænse.

Ifølge Fødevarestyrelsen bruges betegnelsen "novel food" om nye fødevarer, der ikke har været spist i EU før maj 1997, og som derfor skal godkendes, inden de må markedsføres i EU. Styrelsen giver selv som eksempel på en novel food, at det kan være frø, nødder, frugter eller grøntsager, der ikke har været anvendt som fødevarer i EU i nævneværdigt omfang før 15. maj 1997, og det kan også være nye, industrielt fremstillede stoffer eller ekstrakter til fødevarebrug.

Af kontrolrapporten fremgår det, at GrowBis på stedet lovede at fjerne både kaffe og te indeholdende CBD fra hylderne. Sidenhen har GrowBis ifølge indehaveren Michael Svendsen haft produkter til test, og han mener, at det fortsat er i orden at sælge produkterne, når det blot fremgår, at de indeholder planteekstrakt og ikke CBD.

Omkring beskrivelsen af CBD på GrowBis´ hjemmeside siger Michael Svendsen, at det er en fejl, som er blevet rettet.

- Efter min opfattelse er der en del omkring lovgivningen her, som er helt rundt på hovedet. Og her har vi begået en fejl, som der nu er rettet op på, siger Michael Svendsen.