Efter flere oversvømmelser: Nu indkaldes beboere til møde

Esbjerg: Esbjerg Kommune og Din Forsyning har nu indkaldt beboere på og omkring Strandby Kirkevej til møde om den uholdbare situation med oversvømmede kældre, når der bliver lukket op for sluserne fra himlen.

Fire gange har beboerne i løbet af de seneste tre ugers tid været ramt af oversvømmelser på grund af regn.

Mødet er blevet fastsat til tirsdag den 28. august i hallen på Boldesager Skole.

Talsmand for beboerne på Strandby Kirkevej, Kræn Rise, glæder sig til mødet, men han og resten af beboerne vil ikke lade forsyningen og kommunen styre løjerne alene.

- Der er blevet skrevet til Din Forsyning, at vi gerne vil have tilsendt en agenda og dagsorden for mødet, og at vi har nogle punkter, som vi gerne vil have med, så de ikke lander under "eventuelt". Vi har bedt om en sidste frist for indlevering af disse punkter til dagsordenen, fortæller Kræn Rise.

I brevet til beboerne lyder det blandt andet, at Din Forsyning og Esbjerg Kommune vil informere beboerne om de tiltag, der bliver gjort for at løse problemerne på både kort og lang sigt.