Efter endnu et bandeopgør: Socialdemokratiet trækker justitsministeren ind i sagen

Tre biler i høj fart bragede flere gange bevidst ind i hinanden hen ad Vester Gjesingvej i det nordlige Esbjerg. Flere vidner mente at have hørt skududvekslinger ved højhusbyggeriet på Ulvevej, men Syd- og Sønderjyllands Politi har under efterforskningen ikke fundet dokumentation for, at der er affyret skud.

Partiet hiver justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ind i sagen, efter at JydskeVestkysten søndag aften kunne beskrive, hvordan en tilfældig forbipasserende kvinde med et lille barn søndag aften blev vidne til et voldsomt optrin.

Tryghed og ressourcer

Ifølge politiets oplysninger var der tale om et slagsmål mellem to grupper af unge mænd, der kørte i to til tre køretøjer. Den hensynsløse biljagt skete uden øje for andet end at ramme de andre biler i jagten, og det kvindelige vidne var bange for, at hun og hendes barn ville blive ramt på fortovet.

- Esbjerg skal ikke være en by, hvor borgere ikke kan gå på gaden om aftenen uden risiko for at blive ramt i skuddueller og biljagter. Det hverken kan eller skal vi acceptere. Jeg har været i kontakt med Christiansborg og partiets retsordfører Trine Bramsen, og vi ser med stor alvor på situationen. Folk, der er ude at gå med barnevogne, skal ikke være vidner til, at bandegrupperinger skyder eller kører ind i hinanden i gaderne, siger Anders Kronborg og fortsætter:

- Derfor agter Socialdemokratiet at trække justitsministeren ind i sagen. Vi vil bede ham om at forholde sig, hvorvidt trygheden er til stede og redegøre for, om politiet har de rette ressourcer til at løfte opgaven. Jeg er ikke i tvivl om, at den enkelte betjent knokler, og at de gør et godt stykke arbejde, men spørgsmålet er, om de har de ressourcer, der skal til. Det kan jeg godt være i tvivl om, når vi ser, at det eskalerer på den her måde, men det må nu være op til den ansvarlige minister at tage stilling til, siger Kronborg.