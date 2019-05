Efter ekstrem skrump: Tobakken har endelig plus på bundlinjen

Efter to år på ekstrem skrump er det nu lykkedes spillestedet Tobakken i Esbjerg at komme den negative egenkapital til livs. 2018 gav et overskud på godt en halv million kroner, der først og fremmest kom i hus gennem Tall Ships Races.

Esbjerg: Der er blevet spinket og sparet i en næsten uhørt grad på spillestedet Tobakken de seneste to år, og det har resulteret i, at stedet nu er kommet af med den negative egenkapital.

- Vi har virkelig skåret ind til benet og måske også et stykke ind i selve knoglen, men nu er vi heldigvis i mål, og det endda et år tidligere end beregnet, siger den daglige leder Jan Mols.

Opgaven for Tobakken var nemlig over tre år fra 2017 til 2019 at nedbringe den negative egenkapital. I 2017 sparede Tobakken sig til et overskud på godt en million kroner, og årsregnskabet for 2018 viser endnu et overskud, denne gang på godt en halv million kroner, og dermed er den negative egenkapital væk og erstattet af et lille plus.

- Resultatet for 2018 er bedre end forventet, for vi havde forudset et vanskeligt år med konkurrence fra blandt andre Esbjerg Havns 150 års jubilæum, Tall Ships Races, Esbjerg Rock Festival, Hede Rytmer og Grøn Koncert. Ovenikøbet havde Musikhuset Esbjerg også flere rytmiske navne på programmet end vanligt, fortæller Jan Mols.