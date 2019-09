Et enigt Teknik & Byggeudvalg besluttede på et ekstraordinært udvalgsmøde mandag aften at droppe omstridt vådområdeprojekt i Ribe Østerå. Udvalgsformand forklarer beslutningen med manglende opbakning til projektet.

Ribe: Mandag aften var der indkaldt til ekstraordinært udvalgsmøde i Teknik & Byggevalgt på Rådhuset i Esbjerg, hvor eneste punkt på dagsordenen var, hvorvidt man ville fortsætte planerne for det store vådområdeprojekt i Ribe Østerå. Der skulle tages en beslutning mandag, idet fristen for ansøgning af midler til en forundersøgelse til et vådområdeprojekt under kvælstofordningen definitivt lukker den 3. september, og da denne frist ikke kunne forlænges, skulle politikerne træffe en beslutning mandag aften. Indstillingen fra miljøforvaltningen forud for mødet var, at forundersøgelsen skulle færdiggøres, men dette var politikerne ikke enige i, forklarer udvalgsformand Søren Heide Lambertsen(S). - Vores overordnede vurdering af sagen er, at vi mener den generelle opbakning til projektet mangler. Derfor vælger vi at stoppe nu. Det var et projekt, der skulle gennemføres ved hjælp af frivillige aftaler med lodsejere, og når vi ser på, hvordan denne situation er netop nu, så mener vi det er en god idé at stoppe projektet allerede nu, siger Søren Heide Lambertsen og forklarer, at der stod et enigt udvalg bag beslutningen.

Tillid Borgmester Jesper Frost Rasmussen sagde forud for et møde mellem byrådspolitikere og miljøforvaltning 23. august, at det er uholdbart, at der tydeligvis ikke er fuld tillid til vandløbsafdelingen i sagen om grødeskæring i Ribe.- Jeg oplever generelt, at der er stor tillid fra politikerne til forvaltningerne, og herunder også til Teknik- og Miljø. I den konkrete sag omkring grødeskæring i vandløbene er der dog tydeligvis ikke længere fuld tillid til vandløbsafdelingen, og det er naturligvis uholdbart. Jeg har drøftet emnet med direktøren for Teknik- og Miljø, Erik Jespersen, som har stort fokus på at få genoprettet tilliden.

Mangler ikke tillid Baggrunden for at undersøge muligheden for at gennemføre et vådområdeprojekt i Ribe Østerå er blandt andet, at en hævning af vandstanden samtidig vil give mulighed for at hæve sommervandstanden i Mølledammen og på den måde skabe ringere vilkår for, at vandplanter bryder vandoverfladen. Det vil kunne give et blankt vandspejl, men denne løsning så politikerne ikke som en varig løsning. Esbjerg Kommune er tidligere blevet truet med sagsanlæg fra syv specifikke adresser på Høvænget i Ribe, hvis man gik videre med vådområdeprojektet, idet det ville oversvømme deres arealer ned mod Ribe Østerå. En løsning på denne udfordring kunne være at terrænregulere ved at lægge en halv meter jord ud på arealerne, men denne løsning troede ingen af politikerne på kunne lade sig gøre, idet forvaltningen tidligere har været i dialog med de syv adresser i forhold til, hvordan de skulle vedligeholde arealerne på den mest skånsomme måde. Har jeres beslutning noget at gøre med, at flere politikere tidligere har udtrykt manglende tillid til miljøforvaltningen i blandt andet sagen om Mølledammen i Ribe? - Nej. På ingen måde, og jeg mangler ikke tillid til kommunens forvaltningen. Det er en generel vurdering ud fra en manglende opbakning, der ligger bag beslutningen om at stoppe projektet nu, siger Søren Heide Lambertsen.

Glade og ked af det Anbefalingen fra Sydvestjysk Landboforening havde på forhånd også været at stoppe projektet, fordi der ifølge formand Niels Laursen har været så mange trælse ting inde over forløbet, at man anser det som det eneste rigtige at stoppe. Alligevel er Niels Laursen både glad og ked af mandagens beslutning. - Vi har hele tiden sagt, at området ikke kan bære den vandstandsstigning, projektet ville medføre, men samtidig er vi kede af det, fordi vi godt kunne se, at flere medlemmer kunne have haft gavn af det. Blandt andet i forhold til den jordfordeling i området, der også ville være en del af det, siger Niels Laursen. Han forklarer, at flere lodsejere i området var negativt stemt fra start, men at flere så det som interessant at få forundersøgelsen gjort færdig, og dermed undersøgt mulighederne for området til bunds. - Vores anbefaling var at stoppe, men vi vil nu forsøge at vende papiret og måske gå videre med et projekt i et nyt regi, som lodsejerne selv står bag. Blandt andet i forhold til jordfordeling, som vi godt kunne se en god idé i, siger Niels Laursen.