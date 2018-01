Efter ekspropriering: Holst og landbrugsformand mødes med Høgsbro-landmand

Både folketingsmedlem Carl Holst(V) og formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen, mødes med landmand Kim Brodersen fra Høgsbro, der har fået eksproprieret dele af sin jord af Banedanmark. Mødet skal både omhandle Banedanmarks lukning af jernbaneoverskæringer samt et mere principielt syn på uklarheder ved en ekspropriering som i tilfældet Kim Brodersen.

- Alt dette skal ikke forstås sådan, at der ikke må eksproprieres, men det er et indgribende værktøj, der skal bruges med omhu. Og når det bruges, så skal det gøres på en måde, der skaber mindst mulig indgriben i borgerens hverdag, siger Carl Holst, der tager sagen med til Christiansborg, ligesom han vil forhøre sig om erfaringerne i lignende sager fra landbrugets organisationer.

Carl Holst finder det mærkværdigt, hvis Banedanmark skulle have brugt en forklaring om, at man ikke kunne lave en ny vej til Kim Brodersen, fordi der angiveligt er en sivebrønd i området, og det vil være en anden landmand til gene, hvis man skulle lave en vej ind over dennes mark.

- Dette er en sag, som jeg principielt vil følge, for jeg kan ikke forstå, hvorfor denne sag ikke kunne løses på en hensigtsmæssig måde, siger Carl Holst, der er klar over, at ingen parter har gjort noget ulovligt, og at han derfor vil gå ind i arbejdet med en principiel tilgang til sagen.

Høgsbro: Folketingsmedlem Carl Holst(V) har med stor interesse fulgt sagen om Kim Brodersen fra Høgsbro syd for Ribe, der har fået en del af sin jord eksproprieret som konsekvens af, at Banedanmark lukker hans private, usikrede overkørsel.

JydskeVestkysten skrev 22. januar om Kim Brodersen, der havde 6,3 hektar landsbrugsjord øst for jernbanen ved Høgsbro syd for Ribe. Denne jord har Banedanmark eksproprieret pr. 1. december 2017 som direkte konsekvens af, at man lukker Kim Brodersens usikrede, private jernbaneoverskæring. Ifølge Kim Brodersen var Banedanmarks plan først at lave en ny vej til landbrugsjorden. Dette havde han accepteret trods en kilometerlang omvej, men forslaget blev ændret til en ekspropriation, og idag er jorden solgt videre til en nærliggende landmand.

Uklarheder

Martin Lund Madsen, der kører en lignende sag mod Banedanmark i forhold til ekspropriering af sin jord ved Vejen, har efter JydskeVestkystens artikler om sagen kontaktet Kim Brodersen med gode råd og erfaringer ud fra, at Kim Brodersen agter at bringe sagen for retten.

- Netop det, at sagen fra Vejen skal for Højesteret vidner om, at både byretten og landsretten er kommet til forskellige resultater, så der kan være nogle uklarheder, som jeg gerne vil være med til, at vi får set på, siger Carl Holst, der snart parkerer sin bil ved Kim Brodersens lille landbrug i Høgsbro.

- Jeg har aftalt et møde med Kim Brodersen for at høre hans version af sagen. Venstres udgangspunkt vil altid være mennesket frem for systemet, og her har vi et eksempel på en borger, der har oplevet det modsatte i forhold til de eksisterende regler, siger Carl Holst, der mødes med Kim Brodersen mandag eftermiddag.

Også formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen, håber at kunne deltage i mødet mellem Kim Brodersen og Carl Holst. han vil deltage med udgangspunkt i Banedanmarks lukning af en lang række jernbaneoverskæringer. Heriblandt Kim Brodersens, for Niels Laursen er ikke begejstret for Banedanmarks opførsel i forhold til en plan, som han kun mener fungerer i teorien, og ikke i praksis i en landmands hverdag.