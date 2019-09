Efter drama og trusler: Freden genoprettet hos borgmesterflertal

Forleden holdt gruppeformændene for Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgerlisten møde med borgmesteren om samarbejdsvanskelighederne, og der blev givet håndslag på to ting, der begge har betydning for forløbet af de kommende budgetforhandlinger: For det første ser alle nu positivt fremad, for det andet har de fire partier nu det fælles udgangspunkt for forhandlingerne om det kommunale husholdningsbudget, at ingen lufter udgiftskrævende forslag, før de nødvendige besparelser er fundet.

Esbjerg Kommune: Efter vrede aflysninger af fællesmøder, beskyldninger mod Venstre-borgmester Jesper Frost Rasmussen for manglende imødekommenhed over for det parlamentariske grundlag i blå blok - samt anklager om, at borgmesteren flirter uhensigtsmæssigt meget med Socialdemokratiet og SF - lader det til, at freden har sænket sig over den borgerlige families i alt fire partier.

Ingen ønskeliste

May-Britt Andrea Andersen (K) siger efter samarbejdsmødet:

- Vi ser fremad nu, men jeg vil sige, at i ethvert ægteskab er der knaster, man skal over, og fordi vi er nået til enighed nu, er det ikke ensbetydende med, at alle kanter er slebet af. Men jeg ser fra alle en villighed til at gå mere positivt ind i samarbejdet i blå blok, siger K-gruppeformanden. Hun tilføjer i forhold til budgetforhandlingerne, at hun foretrækker et bredt samarbejde og forlig hen over midten i byrådssalen - dog på en betingelse:

- Alle skal være med på, at det ikke er en ønskebutik, hvor man kan hive ned fra hylderne. Der er nice to have og need to have i den situation, vi står i. I år ser det ikke ud til at være økonomi til noget ekstraordinært, og det er min klare opfattelse, at alle ønskelister må suspenderes, siger hun.

Et enslydende budskab kommer fra Borgerlistens Henrik Vallø:

- Vi har en fælles interesse i at få det her budget til at hænge sammen ud fra den økonomi, der ikke er til stede. Det ser ikke lovende ud. I forhold til det videre samarbejde, har vi haft en god og fornuftig snak. Vi ser fremad. For mig at se, så kører det.

Samme melding kommer fra Dansk Folkepartis Olfert Krog:

- Vi har haft en god dialog, og der er kommet det ud af det, at vi måske er blevet bedre til at lytte til hinanden, hvilket også er en forudsætning for et samarbejde. Jeg er glad for, at vi nu er på sporet igen, for vi har nogle væsentlige og store opgaver foran os med det kommunale budget, hvor der ikke bliver plads til store ønsker. Nu må vi sammen finde en løsning på, hvordan vi får det til at slå til, som vi har at gøre med