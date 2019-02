Efter campingkonkurs: Firmaet fortsætter med ny ejer

Esbjerg: I kølvandet på et dundrende underskud på næsten 12 millioner kroner og en opfordring fra revisoren til generalforsamlingen om ikke at godkende årsregnskabet, indleverede virksomheden Kronings - foranlediget af en den største kreditor, Den Jyske Sparekasse - forleden en konkursbegæring ved Skifteretten i Esbjerg.

Nye øjne på

Ifølge kurator, advokat Dan B. Larsen, Dahl Advokatfirma, var Lasse Smidt indsat som sparekassens forlængede arm, mens der blev arbejdet på at sælge aktiverne til det nye selskab.

Til DCU oplyser Lasse Smidt, at han ikke tidligere har haft noget med den daglige drift af virksomheden at gøre, men at han har været på sidelinjen i Kronings gennem de seneste fem-seks år.

- Så jeg kender produkterne og teknikken, der ligger bag, rigtig godt, siger Lasse Smidt.

Han oplyser videre til DCU, at han har købt alle aktiver i det gamle Kronings, og at hans plan er at drive forretningen videre som hidtil, men med nye øjne på såvel interne som eksterne arbejdsprocedurer.

- Jeg vil først og fremmest have opmærksomhed på driften. Jeg vil ikke have så stort fokus på at udvikle produktporteføljen, men derimod sikre pålidelighed i den portefølje, man allerede har, og løfte de eksisterende produkter til et endnu højere niveau, fortæller han til DCU og tilføjer blandt andet, at Kronings er fuldstændig genoplivet på en sund finansiel platform, hvilket også betyder, at den likviditetsmæssige situation er afklaret, så man også i fremtiden kan fortsætte med forhandling af Kronings-produkter.