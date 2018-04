Efter bandesammenstød: Fire unge mænd sigtet for brutal vold

Esbjerg: De fire unge mænd, der tirsdag eftermiddag var involveret i et voldsomt sammenstød i krydset ved Spangsbjerg Møllevej og Degnevej i det østlige Esbjerg, blev onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Esbjerg.

Alle fire blev de sigtet for straffelovens paragraf 245 som lyder legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter. De er sigtet for at have overfaldet en gruppe unge og at have slået dem i hovedet med blandt andet en svensknøgle og en hjulnøgle, samt at have sparket dem i hovedet og på kroppen.

Alle fire blev desuden tiltalt for straffelovens paragraf 252 for at have kørt over for rødt og have udsat en gruppe cyklisters liv og førlighed for fare.

Af sigtelsen fremgik det desuden, at de fire formodes at være medlemmer af bandegruppen ST, der holder til på Stengårdsvej, og at de unge, de overfaldt, hører til den rivaliserende gruppe i Kvaglund. De fire sigtede er henholdsvis 27 år, 20 år, 21 år og 17 år. På grund af den sidste sigtedes unge alder var der ligeledes en repræsentant fra de sociale myndigheder til stede i retten.

Alle fire nægtede sig skyldige og kun de to af de unge mænd ønskede at afgive forklaring.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre.