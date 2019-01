Efter VM-guld: Tophåndbold i Esbjerg håber flere vil smøre hænderne i harpiks

Både hos Ribe-Esbjerg HH og Team Esbjerg tror man på, at herrelandsholdets VM-triumf kan få flere til at vælge håndbold både på og uden for banen.

Esbjerg: Det danske herrelandshold i håndbold tørrede gulv med mægtige Frankrig, de tromlede vores norske naboer flade og gav hele kongeriget en gylden oplevelse af de ekstraordinære med det første VM-guld til nationen nogensinde.

Nu skal håndboldsporten herhjemme så forsøge at udnytte det momentum, som herrelandsholdet har skabt, og i Esbjerg håber og tror folkene bag tophåndbolden i kommunen, at der bliver noget at høste både i forhold til at trække flere medlemmer, flere tilskuere på lægterne og en øget andel af sponsormarkedet.

Advokat Holger Refslund, bestyrelsesformand for Ribe-Esbjerg HH's herrehold i landets bedste række, tror især på, at den øgede interesse vil smitte af på rekrutteringen til breddefundamentet i Ribe, Esbjerg og Sædding-Guldager.

- Vi er jo i forvejen i færd med en indsats for fuld styrke i vores ungdomsafdelinger, og på den led passer landsholdets flotte triumf rigtig godt for bestræbelserne, siger Holger Refslund, der også er meget bevidst om, hvor meget resultaterne på banen betyder for indsatsen udenfor.

- Man må bare konstatere, at med 2,7 millioner seere til Danmarks finalekamp, er det i den grad resultaterne på banen, der tæller, men man skal heller ikke være blind for, hvad stemning i hallen betyder. Det vil vi gerne blive bedre til, siger formanden, der går en tid i møde, hvor Ribe-Esbjerg HH skal yde maksimalt i hver eneste kamp for at komme med i årets slutspil.