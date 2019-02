Efter Grøn Fritids lukning: Nyt stort havecenter åbner i Ribe

Ribe: Siden Grøn Fritid måtte lukke forretningen i Ribe i efteråret, har lokalbefolkningen ikke haft et havecenter i nærområdet.

Men fra den 28. marts kan man igen købe træer, blomsterfrø og alt muligt andet til haven, når Blomsterstedet fra Vejen åbner en afdeling i Ribe.

Det er Gert Schmidt, som sammen med sin svigersøn har haft Blomsterstedet i Vejen i en lang årrække, der vil komme til at stå for Ribeafdelingen sammen med sin kone Annelise Straarup, og det ser han frem til.

- Vi har hørt, at mange kunder har manglet et havecenter i Skærbæk og Ribeområdet, så vi tog derud og kiggede mandag, og onsdag havde vi besluttet at slå til. Vi kan se et stort potentiale i butikken, men den og haven skal lige have en kærlig hånd, inden vi åbner, siger Gert Schmidt, der har mere end 25 års erfaring i blomsterbranchen.

- Butikken vil blive kørt med samme gode service og priser som i Vejen, og vi vil have ugentlige slagtilbud på Facebook. Sortimentet vil være meget lig med det, der var i Grøn Fritid, bare i større mængder. Vi har et stort varelager i Vejen, som vi kan bruge i Ribe, siger Gert Schmidt.