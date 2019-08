Efter 9 år: Byggesag med nabokrig i velhaverkvarter synes uden ende

En byggesag på Bellisvænget i Hjerting med alvorlige følelsesmæssige omkostninger for de involverede naboer havner igen hos politikerne efter ny klage.

Esbjerg: På det mondæne Bellisvænget i Hjerting har de en byggesag og en bitter nabostrid, der ikke vil dø.

Sagen går helt tilbage til 2010, den har været til vurdering i Statsforvaltningen to gange og forbi politikernes bord adskillige gange, inden Retten i Esbjerg i forsommeren 2015 satte et foreløbigt punktum på sagen.

I det lange forløb havde den ene af de stridende parter - naboen til byggeriet - i avisen afgivet et løfte om, at han agtede at klage igen og igen, hvis det var nødvendigt.

Og det løfte må naboen siges at have levet op til.

For bedst som den store kubistiske villa på Bellisvænget 30 omsider er blevet færdig, og husets ejer er flyttet ind, har den pågældende nabo, som bor på hjørnet af Bellisvænget og Fasanvænget, endnu en gang påklaget sagen over for Esbjerg Kommune.