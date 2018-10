Efter 8-2-lussing til Energy: Ingen planer om forstærkninger i øjeblikket

- Vi prøver at få snakket om tingene, men forsøger også at have fokus på noget andet, så det ikke bliver alt for mentalt. Der er ingen tvivl om, at vi har spillere, der sagtens kan lave mål, men det er mentalt, at de ikke får dem sat ind. Bekymringerne skal først komme, hvis man ikke får skabt chancerne.

- Vi var klar fra start og fik presset Aalborg godt, men de scorer så to mål i overtal, hvor vi ikke er skarpe nok i opdækningen. Vi har fem-seks store chancer og brænder straffeslag i første periode og er bare ikke skarpe nok. I 2. periode forcerer vi vores pres for meget og prøver at være aggressiv på tidspunkter, vi ikke skal være det, og så er Aalborg bare effektive, analyserer Thor Dresler.

Av, for et nederlag. Hele 8-2 tabte Esbjerg Energy onsdag aften i Aalborg.

Ingen forstærkninger i sigte

Der bliver ikke meget tid til at få samlet sig for holdet, som allerede skal i aktion igen fredag, når Odense Bulldogs kommer på besøg, og her håber Thor Dresler, at spillerne vil bruge lussingen i Aalborg positivt fremfor at lade sig kue af den.

- Jeg håber, at spillerne er trætte af at få sådan et nederlag, og at de så går ud med en trodsreaktion med hovedet højt og brystet frem og viser, at det ikke er tilfældigt, at vi skaber seks-syv 100% chancer på 20 minutter mod tidligere mestre. Det er det ikke lige alle, der gør.

Og selvom sæsonstarten ikke har været som håbet, er der ingen planer om forstærkninger udefra lige i øjeblikket.

- Vi prøver altid at få inkorporeret nogle koncepter og principper fra start, og i løbet af sæsonen er der spillere, der udvikler sig, og så ser vi, hvor vi har brug for hjælp og reagerer på det. Lige nu er det en proces, men når vi nærmer os marts, skal det selvfølgelig gerne se anderledes ud, siger Thor Dresler.