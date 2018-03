Efter 52 år som medlem: Sønderjyde med rødder i Ribe er ny sportsfiskerformand

Flere unge medlemmer

Ribe Sportsfiskerforening har de seneste to-tre år fået flere juniorer under 18 år som medlemmer. I Danmarks Sportsfiskerforbund besluttede man at tilbyde gratis medlemsskab til unge under 18 år i foreningerne under forbundet. For godt to år siden havde foreningen i Ribe kun seks medlemmer under 18 år. Nu er der 37 juniormedlemmer i foreningen i Ribe.