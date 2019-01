Efter 51 år er det slut: Egon og Hjørdis lukker tv-butikken i Gørding

15. januar begynder ægteparret Hjørdis og Egon Nielsen at sælge ud af butiks- og lagervarer i deres radio-tv butik i Gørding, som de har drevet i 51 år. Selv om de nu lukker butikken, fortsætter servicearbejdet for kunderne.

Gørding: Ægteparret Hjørdis og Egon Nielsen, henholdsvis 71 og 73 år, er en institution i Gørding.

I 51 år har Egon sørget for, at borgerne i Gørding og omegn kunne få repareret deres radio og tv, ligesom Egon er rykket ud, hvis den har været gal med teknikken. Det har han gjort siden folk kunne se Cuba-krisen på det sort-hvide tv og Neil Armstrongs landing på månen i 1969, og har han kunnet fikse alt på værkstedet i Nørregade 33, hvor han og Hjørdis slog sig ned i april 1973.

Her blev der etableret butik mod gaden og værksted inde bagved, mens de forinden havde serviceret Gørdingborgerne fra lejemålet i Nørregade 19 overfor Tatol-butikken.

Men tirsdag den 15. januar sker der noget.

Da begynder Hjørdis og Egon at sælge ud af varelageret, fordi parret har besluttet at lukke for salg af radio og tv fra butikken i Nørregade.

Derimod fortsætter reparation og service, og den omfatter nu også udskiftning af batterier i armbåndsure.

- Slet ikke at skulle noget, kan vi ikke rigtigt tænke os, og har folk købt et fjernsyn her og bøvler med at indstille kanalerne, jamen så skal de da ha' hjælp, siger Egon Nielsen.

Ægteparret er enige om, at den personlige service med en hyggelig snak oveni, ikke kun er noget, de siger.

Det er noget, de efterlever.