Efter 48 år i branchen: Direktør i Esbjerg takker af

Torben Mikkelsen, afdelingsdirektør i Jyske Bank i Esbjerg, har valgt at gå på pension efter sommerferien. Han kalder sin afsked vemodig, men mener også, at han har udtjent sin værnepligt i banksektoren.

Stillingen som bankens nye afdelingsdirektør er allerede slået op internt og kommer snart til også at blive slået op eksternt. Derfor er planen, at Torben Mikkelsen fra den 1. september 2019 går på pension. I den forbindelse vil der blive afholdt en afskedsreception, men detaljerne er endnu ikke på plads.

- Jeg har været bankmand i 48 år, og jeg mener, at jeg efter så mange år i banksektoren har udtjent min værnepligt. Vi har en velkørende forretning, og den kan jeg godt tillade mig at forlade, siger Torben Mikkelsen.

Jeg har lært mange mennesker at kende i byen - både erhvervsfolk og borgere - og har haft forbindelse til mange mennesker gennem årene. Jeg har gode minder, gode kunder og gode kollegaer i banken, så det er da også vemodigt, at jeg stopper. Men det skal jo have en ende, og man skal heller ikke blive for længe.

Jubilæum og jagt

I januar havde Torben Mikkelsen 25. års jubilæum i Jyske Bank i Esbjerg, og det blev markeret med reception i Carlsberg Loungen på Blue Water Arena. Han begyndte dog sin bankkarriere hos konkurrenten Danske Bank på Torvet i Esbjerg tilbage i 1971. I 1993 skiftede han til Jyske Bank, hvor han i dag - i hvert fald lidt endnu - sidder som chef for 16 ansatte i erhvervsafdelingen.

Han er ikke bekymret for, om han kan få tiden til at gå i sin nye tilværelse som pensioneret bankdirektør.

- Jeg kan godt finde noget at bruge min tid på. Jeg kommer kun til at kaste mig over projekter, som jeg har lyst til at gå i krig med. Og jeg får endnu mere tid til jagt, som er en af mine ret store interesser. Men der er ikke nogen, der kan lokke mig til mere havearbejde, griner Torben Mikkelsen.