Efter 35 år bag gryderne: Kogekonen bag den brune Ålbæk-sovs trækker sig tilbage

Efter 35 år som afholdt kogekone i Ålbæk Forsamlingshus trækker Else Hollænder sig tilbage. Familie, venner og madglade forbindelser kan sige farvel til Else Hollænder ved en reception 30. juni i Ålbæk Forsamlingshus, hvor de passende kan snakke om, hvorfor folk i dag er blevet dårligere til at holde en ordentlig fest.