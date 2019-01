Efter 300 ansøgninger: Morten starter i nyt job i dag

53-årige Morten F. Jepsen fra Bramming lagde for to uger siden et opslag på Facebook, hvor han søgte et job. Det opslag gav pote, så onsdag morgen rykker han ud i marken som tekniker i firmaet GeoConsult fra Bramming. Et firma, som er specialister i jordbundsundersøgelser, geotekniske boringer og laboratorieforsøg.