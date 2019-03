Ribe: Efter flere end 30 år i mediebranchen har "Ole Ugeavis" valgt at takke af på sin nuværende arbejdsplads i Saltgade for at udforske andre græsgange.

- Efter at have arbejdet så mange år i samme branche kunne det være sjovt at prøve noget andet. Og da jeg for nylig er fyldt 55 år, så er det vel ved at være på tide, hvis det skal realiseres. Hvad det så skal være, ved jeg ikke, men mon ikke der dukker noget op, siger Ole Lauridsen, der understreger, at han ikke skal arbejde 40 timer om ugen.

- Jeg stopper ikke, fordi jeg skal bestige Mount Everest eller løbe maraton i Sahara, men jeg har bare lyst til at beskæftige mig med noget helt andet end det, jeg laver nu.

- Er det ikke vemodigt at forlade UGE-Avisen, som vel nærmest har været dit hjerteblod?

- Det bliver da en stor omvæltning for mig, for UGE-Avisen har jo været en stor del af mit liv. Jeg kommer helt sikkert til at savne samværet med mine gode kolleger, hvor flere af dem har været ansat lige så længe som jeg. Og jeg har også nydt besøgene hos alle mine gode kunder. Men forhåbentlig kommer jeg til at beskæftige mig med noget, hvor jeg også kommer til at møde mange dejlige mennesker.

- Og jeg elsker Ribe, så man slipper ikke for at se mig i bybilledet fremover, lover Ole Lauridsen, der bliver på avisen indtil august, hvorefter det er slut.