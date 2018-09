Efter 28 år: Esbjerg Rock Festival lukker og slukker

Et underskud på en halv million kroner fra årets festival gør, at Esbjerg Rock Festival lukker og slukker efter 28 år. Foreningen bag festivalen opløser sig selv.

Esbjerg: Esbjerg har efter al sandsynlighed haft sin sidste rockfestival.

Foreningen bag Esbjerg Rock Festival har valgt at opløse sig selv, fordi der ikke er økonomisk basis for at drive festivalen længere.

Det sker efter, at årets festival gav et underskud på en halv million kroner på grund af for få solgte billetter.

På den baggrund har bestyrelsen valgt den drastiske løsning.

- Det er naturligvis med stor vemod, at vi er nødt til at tage denne beslutning, men omstændighederne gør, at vi ikke ser andre forsvarlige valgmuligheder. Det er forbundet med store omkostninger at drive en festival, og uden midler kan vi ikke se anden udvej end at lukke og slukke, siger bestyrelsesformand Carsten Agerbæk i en pressemeddelelse.