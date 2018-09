Efter 21 medaljer på 10 år: Ribe-bageri igen klar til DM-finaler i Brød og Kage

I 2017 vandt Lasse Knudsen(tv.) og Mikkel Hansen fra bageriet Pompei i Ribe henholdsvis anden- og førstepladsen i kategorien specialbrød, da DM-finalerne blev afviklet i København. 26. september har de muligheden for at vinde endnu flere priser til Pompei. Arkivfoto

Fire bagere fra bageriet Pompei i Ribe er videre til finalen om at lave Danmarks Bedste Brød og Kage i København onsdag 26. september. Og bageriet har stolte traditioner efter blandt andet at have vundet syv guldmedaljer igennem de senere år.

Ribe: Bageriet Pompei har endnu engang kvalificeret sig til finalen i Danmarks største brød- og kagekonkurrence. Konkurrencerne, der har været afviklet siden 2001, trækker langt over 100 deltagere fra hele landet, og Pompei deltog første gang i 2003. I år var næsten 400 brød og kager tilmeldt de 7 kategorier Bagt Tærte, Kransekagestykke og Tørkage, mens brødkonkurrencens kategorier fordelte sig på Specialbrød, Rugbrød, Fuldkornshvedebrød og rullede deje/wienerbrød. Fire bageri fra Pompei klarede sig så godt, at man deltager i kategorierne fuldkornshvedebrød, rullede deje og specialkategorien Årets Talent, mens bagermester og ejer af Pompei, Mikkel Hansen, selv kvalificerede sig til finalen i både rugbrød og fuldkornshvedebrød. Og faktisk skulle det undre, hvis ikke Pompei løber med en række priser og medaljer, for man fristes næsten til at sige, at det plejer de jo. Hele 21 gange har Pompei vundet medaljer ved DM-finalerne, hvoraf de syv har været af guld, og selv om bageriet første gang deltog i 2003, så er de mange priser vundet igennem et kort tidsrum. - Første gang vi deltog var i 2003. Der vandt vi ingenting, hvorefter vi fik en sølvmedalje i 2004. Så holdt vi en pause frem til 2010, så vi har i alt deltaget ved DM-finalerne i 10 år, siger Mikkel Hansen og forklarer, hvordan det i den periode er blevet til hele syv guldmedaljer, ni sølvmedaljer, fire bronzemedaljer samt en guldmedalje i kategorien Årets Talent.