Efter 20 år i restaurationsbranchen: Karriereskift gav ny energi

Efter 20 år i restaurationsbranchen valgte hun at søde nye græsgange, og til sommer bliver hun færdiguddannet produktionsteknolog fra Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg. Praktikperioden har hun taget hos Force Technology i Esbjerg, og her venter der også et job efter endt uddannelse.

Højdepunkt i uddannelsen

Force Technology er en servicevirksomhed, der blandt meget andet foretager test, målinger og certificering af forskellige materialer og undersøger materialesvigt ved ulykker, blandt andet for forsikringsselskaber.

Karina Birkmose Lauridsen beskriver praktikken som et højdepunkt i uddannelsen, og derfor er hun også glad for, at hun allerede er sikret et job som tekniker hos Force Technology efter uddannelsen.

Her har man også været rigtig glad for Karina Birkmose Lauridsens indsats under praktikforløbet.

- Det giver et andet perspektiv og nogle friske øjne på de ting, vi gør i hverdagen, og måden vi gør det på. Karina er noget ældre end de fleste praktikanter, men det er kun fint. Hun kan begå sig hos kunderne og indgår gerne i dialog, siger Jakob Mølholm, der er Head of Department, Materials and Corrosion West hos Force Technology.