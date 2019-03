Efter 18 år i midtbyen: Frisør flytter salonen hjem til kunde

Lejemålet i Østergade 37 er blevet opsagt, fordi ejeren ønsker at bruge lokalerne til en planlagt genbrugsbutik. Ingrid Barber åbner i stedet salon hjemme hos en kunde i Sædding.

Esbjerg: Ingrid Barber har klippet sin sidste kunde i salonen i Østergade 37, men det betyder ikke, at den 73-årige frisør slipper saksen.

- Mit lejemål er blevet opsagt per 1.april, fordi ejeren ønsker at bruge lokalerne til en planlagt genbrugsbutik, fortæller Ingrid Barber.

Hun har mange trofaste kunder fra store dele af Esbjerg, og de er glade for, at hun fortsætter i faget. Ingrid Barber flytter til Stenhuggervej 15 i Sædding, hvor én af hendes kunder har sagt, at hun da bare kan åbne en salon hjemme hos ham.

Det betyder, at Ingrid Barber starter igen på det nye sted tirsdag den 2. april, fordi hun på ingen måde har lyst til at stoppe med sit arbejde.

Salonen ligger lige overfor Markusskolen, og der er også gode parkeringsforhold det nye sted, fortæller frisøren.