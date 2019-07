Efter 17 dages eftersøgning: Gravhunden Hugo fundet i rævefælde

Komave, hjortekød, laks og en tæve i løbetid fik Hugo til at gå i fælden. Den unge dværggravhund er hjemme hos sin ejer efter 17 dages strejfen rundt nord for Esbjerg.

Pia var på vej til Bryndum for at tjekke fælden, og da hun kom derud, sad Hugo ganske rigtig i fælden.

Hun og vennerne blev hurtigt - næsten - sikre på, at det var gravhunden, som sad i buret. Og et telefonopkald til moderen, Pia Schmidt, udløste ny jubel.

Hugo kan godt være til sky og tilbageholdende. Mens den var løbet væk, ville den ikke komme hen til sin ejer, når de kørte ud for at indfange den. Privatfoto

Hugo har under sin flugt ikke villet kendes ved sin ejer og familie. De flere gange forsøgte at indfange den. Men da den sad i fælden, blev den glad og ville ud til Pia.

- Vi havde ikke regnet med, at det ville gå så hurtigt, fortæller Pia, som havde fået hjælp til at opstille fælden fra en bekendt, som har arbejdet med indfangning af hunde i otte år.

Knap fem timer efter fælden var blevet stillet op, var der gevinst, og 17 dages ængstelse for familien Schmidt har nu fået en lykkelig udgang: Hugo er hjemme igen.

Hugo er i forvejen en spinkel hund, som det ses på dette foto. Så et vægttab på halvandet kilo fortæller, at han har haft det hårdt i de 17 dage, han har strejfet rundt nord for Esbjerg. Privatfoto