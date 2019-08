EfB's mest trofaste fans vender langsomt tilbage

Rabat på øl

Med den nye abonnementstjeneste er antallet af "trofaste" fans imidlertid ikke længere en statisk størrelse. Et abonnement til sin egen favoritplads koster fra 79 kroner per måned for voksne og 39 kroner per måned for børn, og her kan man så koble på i løbet af hele sæsonen, man skal dog være opmærksom på, at der for et nytegnet abonnement er en bindingsperiode på seks måneder, mens opsigelsesperioden altid er løbende betalingsmåned + en måned.

- Det er også en fordel for kunderne, som på denne måde ikke skal aflevere et stort beløb på en gang ved begyndelsen af sæsonen, siger direktøren.

Han håber helt generelt, at EfB's hjemmebanensnit i denne sæson passerer 6.000 tilskuere. I forårets sidste kampe i medaljeslutspillet havde EfB faktisk 6.500 tilskuere i snit på Blue Water Arena, mens snittet for hele sæsonen endte på omkring 5.600 tilskuere.

Til søndagens kamp på Blue Water Arena mod OB håber direktøren på omkring 5.000 tilskuere. Der er lagt op til jubilæumsfest, idet det er 10 år siden, at Blue Water Arena blev taget i anvendelse - i øvrigt også i en kamp mod OB.

Som en del af jubilæumsfesten stilles der boder op på forpladsen ved stadion, og der vil blandt andet være klækkelige rabat på øl inden kampen, lover EfB.