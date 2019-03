Esbjerg: Selv om EfB's amatørafdeling kom ud af 2018 med et underskud på 175.000 kroner, lød der alligevel optimistiske toner fra kassereren Carsten Thybo på generalforsamlingen i klubhuset på Gl. Vardevej.

- I løbet af 2019 arrangerer vi fire fodboldstævner, hvor jeg budgetterer med et overskud på 1.165.000 kroner, som blandt andet skal bruges til den nye kunstgræsbane, som skal anlægges på den nuværende cricketbane, oplyser Carsten Thybo.

Når klubben kom ud af 2018 med et underskud på 175.000, hænger det sammen med, at man mistede tilskuddet fra staten til spilleautomater. Det er et beløb, der nogenlunde svarer til underskuddet.

De fire fodboldstævner i 2019 er et Hotel Scandic Cup for 2.- og 3. hold i påsken, hvilket er en nyskabelse. Derefter følger en Børne Cup som afløser for Bent Pedersen Cup, der ikke længere ønsker at være hovedsponsor, mens det tredje stævne bliver en Spar Nord Elite Cup 29. maj-1. juni. Det er en ungdomsturnering for U10 til U16 drenge hold, som afløser Kia Cup, som EfB tjente 700.000 kroner på sidste år.