Esbjerg: Kan du gøre det bedre mod SønderjyskE? Det får EfB-reserverne muligheden for at vise, når de dagen efter EfB's superliganederlag til SønderjyskE møder sønderjyderne i reserveligaen.

- Det gælder bare om at komme ud over stepperne og se, om de kan komme tættere på i forhold til i går, så de kan komme tættere på til næste kamp, lyder meldingen fra EfB's A+ træner, Lars Vind.

For en trio af EfB-spillerne må det endda ventes, at det bliver deres anden kamp mod SønderjyskE på under et døgn, da Lasse Mikkelsen, Mark Brik og Yuri Yakovenko må forventes at være med fra første fløjt i reserveopgøret.