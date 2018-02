EfB mister stortalent til FC Midtjylland

- Det er ærgerligt at miste så talentfuld en spiller, men vi har gjort alt, vi kunne for at forlænge, og det var ikke muligt. Derfor er den bedste løsning, at vi får lidt for ham, og vi har Jonas Mortensen klar til at afløse ham i truppen. Det er altid en skam med en spiller, som vi selv har udviklet, men omvendt er det også en fjer i hatten til vores akademi, at det bliver ved med at skabe spillere, som er interessante for andre klubber. Vi ønsker Oliver held og lykke på vejen, siger sportsdirektør Ted van Leeuwen til EfB.dk.

Backrollen blev afgørende

Udsigten til at spille højre back eller wingback kan meget vel have fyldt meget i beslutningen om at skifte. I EfB har Oliver Olsen på det seneste været forsøgt på andre pladser end den højre backplads, der ellers har sikret ham flere ungdomslandsholdsudtagelser, i et forsøg på at styrke esbjergensernes bredde på de forskellige pladser.

- Vi er glade for og tilfredse med at hente Oliver Olsen til akademiet. Det er en spiller, vi har kendt længe som et stort talent og vi glæder os til at komme i gang med samarbejdet. Han er en dygtig forsvarsspiller og så er han god i offensiven, siger FC Midtjyllands akademichef, Flemmine Broe, til FCM.dk.

Oliver Olsen har sine fodboldrødder i Starup IF, hvor han spillede, inden han kom til EfB, hvor han som 15-årig skrev under på den ungdomskontrakt, der nu udløber om et halvt år.