EfB kvitter Iber Cup

EfB's amatørafdeling stopper samarbejdet med det portugisiskbaserede elitestævne Iber Cup efter tre år, selv om sidste år ventes at give et overskud.

Beslutningen kommer ovenpå sommerens Iber Cup, hvorfra esbjergenserne forventer at præsentere et overskud til den kommende generalforsamling. Det er derfor ikke økonomien som sådan, der får EfB til at stoppe samarbejdet med Iber Cup.

I 2019 er EfB's amatørafdeling klar med tre store stævner. Stævneåret indledes med EfB Scandic Olympic Cup i påsken. Her forventes 60 U11-U17 hold fra liga 2 og 3 at mødes. Der forventes i alt op til 1.200 deltagere fra Skandinavien og Tyskland.Derefter følger EfB Spar Nord Elite Cup, den tidligere Kia Elite Cup i kristi himmelfartsferien, hvor 100 U10-U16 elitehold og op mod 1.900 deltagere fra Nordeuropa og muligvis Asien kommer til Esbjerg. EfB slutter stævneåret af med Nordic Invitational i uge 31. Her forventes godt 1.800 deltagere fordelt over godt 90 inviterede U12-U19 hold fra hele verden.

Ny eliteturnering ser dagens lys

Selv om Iber Cup nu hører fortiden til, er det ikke slut med elitestævner i Esbjerg. Foruden EfB Spar Nord Elite Cup er EfB's amatørafdeling nemlig allerede nu klar med afløseren for Iber Cup. Nordic Invitational bliver navnet på den nye elitestævne for U12-U19, der skal afvikles i uge 31.

- Vi laver vores eget med nogle af dem, der var med i Iber Cup. Vi vil hellere have noget, hvor vi selv kan styre alle parametrene. Vi har fundet et koncept, der er bedre for os. Så planen er, at det er kommet for at blive, men det skal lige bygges op, siger Torben Egelund.