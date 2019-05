EfB klar med fest hvis bronzen kommer med hjem fra Herning

Han oplyser desuden, at skulle EfB vinde bronze, vil man køre flere ølvogne i stilling på forpladsen, men uanset resultatet i Herning vil spillerne, når bussen rammer Blue Water Arena, komme ind i caféen og hilse på.

- Vi har åbent i EfB Caféen på Blue Water Arena, hvor fans kan se kampen. Og hvis - og jeg understreger hvis - vi kommer hjem med bronze, så bliver der også efter spillernes ønske bronzefest i caféen og på forpladsen foran Blue Water Arena, fortæller EfB-direktøren og understreger, at festen selvsagt kun arrangeres, hvis bronzen kommer i hus.

Esbjerg: Hvis EfB's oprykkere afslutter en i forvejen surrealistisk og ekstremt vellykket sæson med at få trukket bånd med bronzemedaljer over hovedet lørdag omkring klokken 19 på MCH Arena i Herning, så bliver der festet igennem sammen med fansene, når spillerbussen kommer hjem til Esbjerg senere samme aften.

Udsolgt

Allerede tirsdag kunne EfB meddele, at udebaneafsnittet på MCH Arena bliver totalt klædt i blåt og hvidt, idet der med lidt flere end 1.000 solgte billetter er fuldstændig udsolgt.

Derudover ventes det også, at en del EfB-fans vil indfinde sig i de neutrale fanafsnit på stadion. Der gættes således på, at mellem 1.500 og 2.000 EfB-tilhængere vil være at finde på MCH Arena lørdag.

Hvis EfB misser bronzemedaljerne lørdag, skal klubben spille en kamp om deltagelse i den europæiske turnering mod enten Randers FC eller AGF fredag den 31. maj på Blue Water Arena med kampstart klokken 19.

Senest, EfB vandt bronze, var tilbage i sæsonen 20003/2004.