EfB indgår samarbejde med skole om ny FIFA-linje

Esbjerg: EfB stiller fra det nye skoleår klubbens to FIFA-spillere Lasse Bækkelund og Christian Lillebæk til rådighed på Bakkeskolen Cosmos i et nyt samarbejde. De to E-sportsspillere skal undervise elever i det digitale fodboldspil to gange tre timer ugentligt.

De to professionelle FIFA-spillere tørner hver uge ud for EfB E-sport i eSuperliga, som tv-transmitteres på Canal 9 tirsdag og onsdag. Så Bakkeskolen Cosmos' elever kan se frem til sparring fra højeste niveau i Danmark. Administrerende direktør i EfB, Brian Bo Knudsen, glæder sig over samarbejdet med Bakkeskolen Cosmos. - E-sport er et relativt nyt område for os, og vi er derfor glade for at have indgået en aftale med Bakkeskolen Cosmos, så vi i fællesskab kan brande den fremadstormende sportsgren såvel som EfB generelt. Den udvikling vil EfB gerne tage del i og være med til at skubbe fremad ved at stille vores to dygtige FIFA-spillere til rådighed, siger han i en pressemeddelelse.