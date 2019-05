EfB håber på sæsonrekord og flere end 10.000 fans på stadion

Med flere end 7.000 solgte billetter forud for kampen mod de danske mestre fra FCK søndag på Blue Water Arena håber EfB på en ny sæsonrekord.

Esbjerg: 9.841 tilskuere.

Det er det tal, EfB håber at kunne overgå søndag, når klubben tager imod de danske mestre fra FC København på Blue Water Arena kl. 18.00.

Torsdag eftermiddag meddelte EfB, at man har solgt flere end 7.000 billetter, og grundlaget for solid opbakning er således tilstede fra tribunerne på Blue Water Arena.

Samtidig afholder EfB Regionens Dag som en markering af det gode arbejde i fodboldsammenslutningen Sydvestjysk Fodbold Samarbejde.

- Vi oplever stor interesse for kampen, som skal bringe os tættere på det første sæt medaljer i 15 år, og hele klubben appellerer til, at esbjergenserne kommer på Blue Water Arena til sæsonens potentielt sidste hjemmekamp og giver spillerne den opbakning, de fortjener, lyder det fra Brian Knudsen, administrerende direktør, EfB Elite A/S og tilføjer:

- Vi får 1.400 gæster i loungerne til spisning, og har således tændt de røde lamper, da der nu ikke er plads til flere spisende gæster. Samtidig får vi besøg af omkring 1.000 tilskuere fra vores 56 samarbejdsklubber, da vi afholder Regionens Dag som en hyldest til Sydvestjysk Fodbold Samarbejde.