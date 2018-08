EfB håber på 8.000 tilskuere på stadion på søndag

Han har rodet lidt rundt i klubstatistikerne, og de viser, at det er cirka fem år siden, at EfB sidst vandt tre kampe i træk. Desuden viser tilskuerstatistikken, at man skal tilbage til juli 2015, hvor omkring 9.000 tilskuere var på Blue Water Arena mod FCK. Så mange tør EfB-direktøren ikke helt håbe på søndag, men han vil gerne overhale sæsonrekorden i 1. division, hvor 7.043 dukkede op til oprykningskampen mod Silkeborg.

- Jeg synes godt, man kan mærke, at der igen bliver snakket fodbold rundt omkring. Én ting er det, oprykningen har medført, dertil kommer så, at vi fået denne meget fine start på superligaen, siger Brian Knudsen.

Esbjergs genfødte fodboldflagskib, EfB, har gjort så god en reklame for sig selv, at direktøren i den ellers hårdtprøvede klub igen fornemmer en spirende fodboldfeber i landets femtestørste by.

Jeg vil naturligvis også gerne appellere til, at så mange som muligt kommer på stadion søndag. Det er godt for vores by, og jeg synes faktisk også, at indsatsen og spillet på banen har vist, at der er noget at komme efter.

Noget at komme efter

Kampen søndag mod FCK bliver samtidig for EfB en indikation af forholdet mellem klubben og de mange fans, som i seneste sæsoner har fravalgt Blue Water Arena. I 1. division havde EfB i gennemsnit 3.205 tilskuere på hjemmebanen, mens klubben i sæsonen, hvor den rykkede ned, havde et tilskuersnit på 4.341. Ellers har EfB i gennem mange sæsoner i den bedste række ligget på mellem 6.000-7.000 tilskuere på Blue Water Arena.

- Alle er velkomne. Jeg håber bare, at så mange som muligt dukker op på søndag, så vi kan få en god fest. Det trænger fansene, spillerne, klubben og byen til, siger Brian Knudsen.

Også kommunens førstemand, borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der er blandt de 1.400-1.500 sæsonkortholdere ved EfB's hjemmekampe, mener, at det er værd, at fansene overvejer at skifte lænestolen og tv'et ud med stadionoplevelsen.

I de første tre hjemmekampe har EfB haft et snit på 4.190 tilskuere.