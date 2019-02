EfB-formand og søn investerer i slagtehus og dyrevelfærd

Kristoffer Jarl Kristensen, formand i EfB Elite og direktør i Claus Sørensens Fond har sammen med sin søn Kristian slået sig sammen med Guldager Highland Cattle under selskabet Welfare Food A/S. Nu har de overtaget Holsted Slagtehus med salg af naturkød fra dyr opdrættet med fokus på dyrevelfærd og sundhed.

Spørger man en veganer, er dyrevelfærd og slagtehus så langt fra hinanden, som noget overhovedet kan være.

Et helt anderledes syn på dén sag har imidlertid Kristoffer Jarl Kristensen, der i det daglige også er administrerende direktør for Claus Sørensens Fond og formand for superligaholdet EfB, og han har nu sammen med tre andre stiftere, herunder sin søn, i selskabet Welfare Food A/S overtaget lejemålet efter Holsted Slagtehus ApS i lokalerne på Fællesvirke 7 i Holsted.

Samlet råder stifterne, der foruden Kristoffer Jarl Kristensen er Peder Burgaard Sørensen, Thomas Bruun og Kristian Jarl Kristensen over besætninger på godt 600 stykker naturkvæg, som fremadrettet sammen med udvikling og opkøb fra udvalgte underleverandører, skal udgøre fundamentet for salg af naturkød fra dyr opdrættet med fokus på dyrevelfærd og sundhed.

- Det er afgørende for os, at opdrættet sker så naturligt som muligt med udgangspunkt i dyrenes behov. Foruden salg af kød fra naturkvæg vil der fremover blive tilbudt kød fra frilandsgrise og ditto kyllinger og -ænder, vildt fra de lokale skove samt hvad lokale kvalitetsproducenter ellers rummer af muligheder. Det er produkter til kunder, som ønsker en god smagsoplevelse fra dyr, som er opdrættet under de bedste betingelser for et godt liv, med fokus på velfærd, sundhed og miljø, siger Kristoffer Jarl Kristensen, der er barnebarn af den legendariske, nu afdøde erhvervskæmpe og direktør, Tage Sørensen.

Selv driver han kvægdrift fra Rugbjerg ved Hejnsvig.