EfB betaler fuld pris i Superligaen

Det fik repræsentanter fra byens sportsklubber, som netop var blevet ramt af et reduceret lokale-tilskud og hævet gebyr, til at undre sig højlydt.

Det samme for alle klubber

Den daværende formand for byrådets Kultur & Fritidsudvalgt forsvarende imidlertid lejereduktionen og meddelte, at EfB lejer stadion på markedsvilkår efter en model, hvori lejens størrelse afspejles af, at EfB i 1. division havde færre kampe, færre tilskuere og færre tv-penge.

På samme møde stiger Esbjerg Kommunes lejeindtægt fra EfB igen, hvor klubben spiller i Superligaen.

- Der ligger en helt fast aftale til grund for regulering af markedslejen for klubbernes leje af de kommunale anlæg, siger Jesper Frost Rasmussen.

Aftalen blev indgået i 2012, da EfB også spillede i 1. division. Dengang havde EfB i forbindelse med politikernes årlige budgetforhandlinger anmodet om en lejenedsættelse, men der gik fnidder i sagen, og politikerne havde svært ved at forsvare, at man skulle spare 200.000 kroner på at lukke et toilet i Ribe, mens man med den anden hånd reducerede EfB's leje af stadion med knap en million kroner. Sidenhen kom der imidlertid politisk fodslag i sagen, og den nuværende aftale blev lavet, hvor man fremadrettet automatisk regulere lejen afhængigt af EfBs sportslige niveau.

Denne aftale gælder også de øvrige eliteidrætsklubber i kommunen.