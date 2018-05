EfB afviser gratis entré til skæbnekamp på Blue Water Arena

Mange fans ønsker, at EfB på søndag giver gratis entré eller reduceret pris til hjemmekampen mod Silkeborg IF om en plads i Superligaen. Men det er af flere årsager imod klubbens principper, oplyser direktøren.

Det har ellers været debatteret flittigt på de sociale medier, om EfB - kampens betydning taget i betragtning - burde sikre sig maksimal opbakning fra 12. manden på lægterne ved at lukke folk gratis ind på stadion. Andre har også argumentere for, at EfB bør reducere billetprisen til kampen.

I Esbjerg leverer EfB sine fans en lignende gestus med happy hour og dobbelt op på både øl og vand, men der bliver ikke noget med at åbne sluserne for gratis entré til Blue Water Arena til den altafgørende skæbnekamp søndag, oplyser klubben.

Esbjerg: Når EfB og Silkeborg IF tørner sammen i to afgørende kampe om en billet til landets bedste fodboldrække i næste sæson, lægger værterne fra Silkeborg torsdag aften op til fadølsfest og lader hanerne gale til halv pris både før, under og efter kampen.

Der er ikke noget, vi ønsker mere end at fylde stadion, men vi synes, at det er en uskik, at når det bliver allermest spændende, så skal det være gratis.

EfB spiller første kamp om en billet til Alka Superligaen i Silkeborg torsdag kl. 20.Søndag kl. 18 er der returopgør på Blue Water Arena. Inden kampen vil der være aktiviteter på forpladsen ved stadion. Fra kl. 17-17.30 er der happy hour, hvilket betyder, at når man køber en fadøl (0,5 liter) får man to for ens pris.

En uskik

Men ingen af delene kommer til at ske, fastslår Brian Knudsen, adm. direktør, EfB Elite A/S, der peger på, at flere faktorer har betydning for klubbens holdning:

- Der er ikke noget, vi ønsker mere end at fylde stadion, men vi synes, at det er en uskik, at når det bliver allermest spændende, så skal det være gratis. Vores grundlæggende holdning er, at uanset hvad man mener om spillet på banen og betydningen af resultatet, så forærer vi ikke biletterne væk. Det vil blive en glidebane for produktet, siger Brian Knudsen.

Han også mener, at klubben har et hensyn at tage til de mest trofaste, sæsonkortholderne, ligesom han påpeger, at der er et økonomisk spørgsmål til sagen.

- Man skal huske, at EfB er en forretningen, hvor indtægter er nødvendige for at kunne betale udgifter, fastslår Brian Knudsen, der ikke ønsker at konkretisere, hvad gratis entré vil koste klubben, andet end at der er tale om et stort beløb

EfB-direktøren bakkes samtidig op af sin direktørkollega, mangeårig fodboldboss i SIF, Kent Madsen.

- At levere fodbold i dagens Danmark er en kostbar vare, hvor der ofte er underskud på driften, og hvor produktionsprisen langt overstiger indtægterne. Jeg synes, at fansene i Esbjerg skal pumpe cyklen og betale den flade 100-kroneseddel, det koster at tage på stadion til en så betydningsfuld kamp, lyder hans opfordring.