Hos Esbjerg Kommune er det især formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini(S), og miljøchef Christina Føns, der sammen med Claus Christensen fra Mandø Fællesråd har været bannerførere på projektet, men nu har folk længere ude i Europa også fået øjnene op for projektet.

Mandø: Efter at have arbejdet med projektet Dark Sky igennem flere måneder, fortalte JydskeVestkysten i oktober 2018, hvordan man vil gøre Mandø klar til at få klassifikationen "Dark Sky Place" som værende et sted med minimal lysforening, og som folk valfarter til for at hylde og nyde nattemørket og den medfølgende stjernehimmel.

I februar foretog man de første lysmålinger på Mandø, og disse var positive i forhold til lysforurening og de internationale krav, der stilles fra Dark Sky Association.I Danmark findes der allerede Dark Sky på Møn, og her var man tre år om at opnå certificeringen. På Mandø skal i de kommende måneder blandt andet tages billeder af stjernehimlen i forhold til, hvordan Mælkevejen ser ud fra Mandø.

- Lysforurening er et overset emne, fordi vi har vænnet os til det, og fordi det ikke som luftforurening har samme helbredsmæssige konsekvenser. Men det er med til at forstyrre dyrelivet og balancen i vores økosystem. Og så synes jeg, vi skal passe bedre på de naturlige fænomener, som vi på grund af vores levevis er med til at fjerne. Derfor synes jeg, at projektet Dark Sky på Mandø er rigtig spændende, siger Christel Schaldemose, der endnu engang stiller til Europaparlamentsvalget, hvor hun har siddet siden 2006.

Karen Sandrini er glad for, at den erfarne EU-politiker har valgt at være med til at sætte yderligere fokus på lysforureningen. Ikke bare på Mandø eller i Danmark, men i hele Europa.

- Det er meget vigtigt, at der bliver sat fokus på at passe på vores mørke. Nationalt og internationalt. Derfor er jeg glad for, at Christel Schaldemose ser vigtigheden i vores arbejde omkring Dark Sky projektet på Mandø. Lysforurening påvirker ikke bare økosystemet, men også dyr og menneskers ve og vel, siger Karen Sandrini.