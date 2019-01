EU om tonsvis af lavradioaktivt affald i Esbjerg: Send det ud af landet

Regeringen bør tage ansvar for, at affaldet sendes væk, mener Socialdemokratiet.

Danmark må gerne sende sit radioaktive affald til et slutdepot i et andet EU-medlemsland.

Det slår EU-Kommissionen fast i et svar til europaparlamentariker Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Det skriver DR Syd.

Svaret kommer efter, at Christel Schaldemose (S) i november måned stillede flere spørgsmål til EU om det lavradioaktive Norm-affald, der hober sig op på blandt andet tre midlertidige lagre i Esbjerg.

Esbjerg Kommune opbevarer over 600 ton lavradioaktivt Norm-affald, der kommer fra olie- og gasindustrien i Nordsøen. Kommunen har længe efterlyst en permanent løsning på, hvor Norm-affaldet skal deponeres, men der findes ikke noget slutdepot til opbevaring af radioaktivt affald i Danmark.

Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen opfordrer derfor Esbjerg Kommune til at se på mulighederne for at sende Norm-affaldet ud af Danmark. Og hvis ikke Esbjerg Kommune kan håndtere løsningen selv, bør regeringen tage ansvaret på sig, lyder det fra miljøordføreren.

- Jeg synes, at regeringen og staten skal være behjælpelige og gøre, hvad de kan, i forhold til at finde en god løsning for Esbjerg Kommune, siger han til DR Syd.

Men sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), mener at virksomhederne selv må betale, hvis det lavradioaktive Norm-affald skal til udlandet. Den holdning ændrer svaret fra EU ikke på.

- Det er operatørerne, som har tjent penge på at hive olie op af Nordsøen, og derfor er det også dem, der har ansvaret for at håndtere affaldet, hvad end det skal håndteres i Danmark eller i udlandet, siger hun til DR Syd.