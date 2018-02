EMS har fundet en ny direktør

Peter Lund Pedersen er 60 år og bor i Fovrfeld. Han mistede sin hustru for to år siden men har en kæreste, og det er af hensyn til hende og hans egen familie, at han nu skifter job.

Esbjerg: Esbjerg Motorsport Elite har i weekenden fundet afløseren for den tidligere direktør Erik Falk Svendsen, som i september sidste år pludselig stoppede i EMS og gav som forklaring, at det skyldtes mistillid til bestyrelsen i amatørafdelingen.

- Min vigtigste opgave bliver at få styr på økonomien og øge sponsorindtægterne, så derfor vil jeg i de kommende måneder tage kontakt til både eksisterende sponsorer og de nye, hvoraf flere allerede har meldt sig på banen. Der er brug for både store og mindre sponsorater, fortæller Peter Lund Pedersen.

Han lægger ikke skjul på, at han ikke har meget forstand på speedway, men at han nok har fået jobbet på grund af sin tilgang til det forretningsmæssige og evnen til at skabe resultater.

- I de sidste knap fem år hos Logitrans, som sælger løfteudstyr, har jeg været sælger i seks lande i Europa. Jeg er ved at være træt af hoteller og lufthavne og ønsker nu at være mere hjemme, så derfor er tilbuddet om det nye job i Esbjerg Motorsport kommet på et gunstigt tidspunkt, fortæller Peter Lund Pedersen.

En stor udfordring

- Jeg er godt klar over, at mit nye job bliver en stor udfordring, men jeg glæder mig over, at vi ved Korskroen har Danmarks bedste anlæg til motorsport, at EMS har mange frivillige hjælpere, og at kommunen har vist stor velvilje over for EMS. Jeg vil i den kommende tid trække på den store erfaring, som de mange dygtige ledere og hjælpere i EMS har og glæder mig til samarbejdet, siger Peter Lund Pedersen.

Den nye direktør vil også udarbejde en fem års-plan. Målet er, at Esbjerg skal få tildelt en Grandprix-afdeling i speedway, og man ser frem til at få 500 flere siddepladser fra Granly Hockey Arena, som snart bliver bygget om til en moderne is-arena. Det indgår også i direktørens planer at samle flere aktiviteter med relation til motorsport på Korskroen.

Derfor vil Peter Lund Pedersen gerne i kontakt med flere klubber og foreninger inden for motorsport som blandt andet Striben og veteranklubber.