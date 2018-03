EL: Sørgeligt hundeslagsmål om kommunale kroner

Esbjerg Kommune: Enhedslisten Esbjerg melder sig nu i koret af de partier, der kræver en mere retfærdig fordeling af milliarderne mellem landets kommuner. Men hvor slaget hidtil har stået mellem hovedstadskommunerne og provinsen, kræver Enhedslisten flere penge generelt til landets kommuner.

Ifølge byrådsmedlem Sarah Nørris vil byrådsmedlemmer fra Enhedslisten landet over og partiets gruppe på Christiansborg i slutningen af næste uge præsentere et udspil til en bedre afbalanceret udligningsreform.

- Vi har netop holdt generalforsamling i Enhedslisten Esbjerg, og her er vi enige om, at Danmark bliver trukket mere skævt økonomisk, hvilket også har konsekvenser for den kommunale økonomi i Esbjerg. Men i modsætning til, hvad tilsyneladende alle andre mener, så er det ikke vores holdning, at det skal være en kamp mellem provinskommunerne og hovedstadskommunerne. Det er et sørgeligt hundeslagsmål, vi har været vidne til, hvor provinskommunerne og herunder Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) påstår, at hovedstadskommunerne har en bedre økonomi, og hvor hovedstadskommunerne omvendt heller ikke anerkender, at der er et problem i provinsen. Vi mener, at alle kommuner landet over er økonomisk pressede, og at alle skal have mere, siger Sarah Nørris.