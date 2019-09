EGK-seniorerne vandt DM-sølv.

Gilleleje: Esbjerg Golfklubs seniorer hører til blandt landets absolut bedste. Ved DM-finalespillet for seniorhold hentede esbjergenserne DM-sølv.

Tidligere på året vandt Esbjerg Golfklub suverænt deres pulje og var derfor blandt de fire puljevindere, der lørdag spillede semifinale kampe om pladserne i årets finale.

De sidste to sæsoner er det blevet til bronze for Esbjerg Golfklubs seniorer, så holdet var derfor ekstra opsat på en semifinalesejr over Helsingør Golfklub.

En tæt spillet semifinale blev vundet med 10-4, hvorved de rutinerede seniorer fra Esbjerg var klar til søndagens finale mod vinderen af den anden semifinale, Furesø Golfklub.

Finalen blev en hård fight. Allerede fra start så det skidt ud for de vestjyske spillere. Halvvejs i finalen var alle spillere hårdt presset, så finalen endte med en 10-4 sejr til Furesø Golfklub.

Esbjergs point blev leveret af via singlesejre til Lars Juhl og Klaus Skeem.

- Vi var 100 procent klar til denne weekend, og efter to sæsoner med bronzemedaljer, var alle opsat på at få noget mere med hjem i år. Det blev desværre ikke til guldet, men vi er alle stolte af vores indsats og sølvmedaljerne, siger spillende holdkaptajn Lars Juhl.