E-sportstalenter fra Esbjerg mødte kulturministeren

Seks e-sportstalenter fra Bakkeskolen Cosmos mødte Mette Bock (LA), kulturminister, til en snak om, hvordan forholdene for e-sportsudøvere kan blive bedre. Mødet fandt sted, fordi ministeriet overvejer, hvordan de kan støtte talentudviklingen indenfor e-sport.

Esbjerg: Mandag mødte seks e-sportstalenter fra Bakkeskolen Cosmos kulturministeren Mette Bock (LA) hos Tricked eSport i Vejle. Her talte eleverne med kulturministeren om, hvordan kulturministeriet kan hjælpe og støtte e-sportsudøverne i hele landet.

- Der var stor interesse fra kulturministeren og embedsmændene, og mødet gik rigtig godt. Jeg er faktisk rigtig stolt af vores elever, fordi jeg synes, de var gode repræsentanter for e-sporten og var gode til at sætte kulturministeren ind i sporten, siger Christian Høj Varming, pædagogisk leder for undervisningen Bakkeskolen Cosmos, der var med til mødet.

Siden august 2017 har Bakkeskolen Cosmos tilbudt e-sport på skoleskemaet i deres e-sportslinje i udskolingen. Bakkeskolen Cosmos driver deres talentudviklingsprogram i samarbejde medt Tricked eSport, og derfor fandt mødet sted hos dem i Vejle.