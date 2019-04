E-sportdrengene i Hviding stormer derudaf

HIF eSports konkurrencehold er nu blandt landets bedste e-sportsforeninger, og træneren drømmer om at være med til DM om et års tid.

Hviding: Den flok drenge, der udgør konkurrenceholdet i HIF eSport, stormer derudaf. For et års tid siden blev holdet etableret, og siden er man i det, der hedder Esportligaen, gået fra division 5 til division 3 på blot to måneder. Undervejs har HIF eSport, som spiller CS:GO, fejet al modstand til side og vundet samtlige 12 kampe og herunder vundet 192 runder og blot tabt 46.

- Det er så stærkt, og jeg er ganske glad for drengenes præstationer. Vi er i nærheden af top 20 over e-sportsforeninger, og det er flot efter mit hoved, fortæller holdets træner Carsten Skønager, der drømmer om, at holdet kan dyste med om kvalifikation til Danmarksmesterskaberne.

- Hvis vi bliver nummer et i division 3 og rykker op igen, så melder jeg drengene til Pokalligaen i stedet for, det kan give os den mulighed. Pokalligaen er to divisioner for de bedste e-sportshold, og her kan man optjene point til, at man kan blive inviteret til DM, forklarer Carsten Skønager.