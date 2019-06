Dyreborg: Fy for en vælgerlussing

Esbjerg Kommune: I lighed med stort set resten af landet fik Dansk Folkeparti en gigantisk vælgerlussing i de to kredse i Esbjerg Kommune - Esbjerg Bykreds & Fanø og Esbjerg Omegnskreds. Godt 11.000 stemmer er tabt i de to kredse i forhold til 2015.

Partiets spidskandidat i Esbjerg Bykreds & Fanø, Susanne Dyreborg, var overrasket over, hvor voldsom nedgangen var - både på landsplan og i Esbjerg Kommune.

- Det er en ordentlig lussing. Men der er ikke andet at gøre end at vende den anden kind til. Jeg agter i hvert fald selv at kæmpe videre - uanset, om jeg er kommet ind eller ej.