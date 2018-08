Dygtige hunde valfartede til Ribe

Ribe: Man siger, at hunden er det eneste væsen i verden, der elsker dig højere, end den elsker sig selv, og dermed er det let at finde en forklaring på, at vores firbenede venner er så populære.

Hos DCH Ribe på Skydebanevej kunne man her i weekenden se mange forskellige udgaver af menneskets bedste ven, da klubben var vært for Jysk Mesterskab i agility, hvor borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) bød velkommen og åbnede konkurrencen, og himlen åbnede for sluserne.

Borgmesteren hæftede sig også ved makkerskabet mellem menneske og hund:

- Det er altid sjovt og spændende at komme omkring i kommunen og opleve nogle af alle de aktiviteter, som engagerede mennesker stabler på benene. Det gælder også i Ribe her i dag, hvor det er menneskets bedste ven, hunden, der er i fokus. Eller faktisk er det mere præcist netop makkerskabet mellem de to - mennesket og hunden - der ligger til grund for den sport, I skal bruge dagen på. Turen gennem forhindringsbanen foregår jo i et tæt samarbejde mellem hund og ejer, og det kræver træning at få hunden hurtigt igennem med færrest mulige fejl, lød det blandt andet fra borgmesteren.