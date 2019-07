Mikkel Overbeck og Emil Julius er kun midt i deres teenageår. Alligevel har de valgt sommerens festivaler og ferieforelskelser fra, for i stedet at gå 230 kilometer for at samle penge ind til grønne formål. "Hvis jorden virkelig er ved at gå under, må vi gøre alt, der står i vores magt for at redde den," fortæller de.