Dronning Margrethe på privat besøg i Ribe

Ribe: Mandag formiddag var der fornemt besøg i Ribe, idet dronning Margrethe besøgte byen på et privat, uanmeldt besøg.

Det er regentens store interesse for arkæologi, der har gjort besøget muligt, og under opholdet i Ribe besøgte dronning Margrethe blandt andet Kannikegården, Ribe Kunstmuseum og den store udgravning øst for Ribe Kunstmuseum, Northern Emporium.

Dronning Margrethe besøgte først Kannikegården, hvorefter hun omkring kl. 12.30 ankom Ribe Kunstmuseum i bilen Krone 121, overvåget af sikkerhedsvagter og det lokale politi.

Under hendes ophold i Ribe blev hun blandt andet vist rundt af direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, direktør for Ribe Kunstmuseum, Dagmar Warming og formand for Ribe Domsogns Menighedsråd, Tage Rosenstand.