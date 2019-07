VESTER VEDSTED: Dronning Margrethe var i mandags sammen med sine skoleveninder på et privat besøg på Vadehavscentret. De besøgte første gang centret efter nyåbningen i sommeren 2017, og på grund af centrets unikke arkitektur tegnet af arkitekt Dorte Mandrup og udstillingernes høje æstetik og smukke design af arkitekt Johan Carlson var Dronningen og veninderne enige om, at de ønskede et genbesøg. Dronningen blev modtaget af direktør Klaus Melbye, souschef Susanne Andersen og næstformand for centrets bestyrelse, Erling Pedersen. Besøget startede med en kort snak om arkitekturen og betydningen af at være besøgscenter for UNESCO Verdensarven Vadehavet, hvor det glædede dronningen og hendes veninder, at der fortsat kommer mange besøgende og grupper til centret. Gæsterne spiste en frokost i centrets formidlingslokaler, hvor man blandt andet fik Rømø-rejer og lam fra marsken.