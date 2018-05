Drømmen om Fanø brast: Svend blev snydt for sin Fanø-øl

- Vi har sgu ikke rugbrødsmotor på denne her cykel. Vi kører på blødt brød og kaffe, grinede svend og gav Else et venskabeligt dask på skulderen.

Her var der planlagt frokost ved Fanø Bad, et lille hvil, et besøg på Fanø Bryghus og kaffe på havnen i Nordby.

Esbjerg: Torsdag skulle Esbjerg Kommunes rickshaw-cykler i projekt Cykling Uden Alder for første gang uden for kommunegrænsen. Det var lykkedes at samle 11 cykler, 17 plejehjemsbeboere og 12 piloter, og destinationen var Fanø.

Esbjerg Kommune blev en del af Cykling Uden Alder i november 2014, hvor der blev indkøbt seks eldrevne rickshawer med plads til to passagerer i hver.Antallet af cykler er nu vokset til 17 fordelt på alle plejecentre i Esbjerg Kommune. Hvert center har et antal frivillige cykelpiloter tilknyttet til at køre ture med beboerne. Det er Stephan Hymøller, der er koordinator i aktivitetsteamet, der er tovholder for cykelprojektet.

Med udsigt til mellem én og to timers forsinkelse valgte piloterne i samråd med koordinator i kommunens aktivitetsteam, Stephan Hymøller, at komme op med en Plan B.

Afhængig af frivillige

Stephan Hymøller ærgrede sig en smule over de ændrede planer.

- Det er vi jo ikke selv herre over, men det er naturligvis en smule ærgerligt, når vi for første gang skulle uden for kommunegrænsen og havde samlet så mange og også skulle mødes med kolleger fra Fanø. Vi vil gerne skabe nye kontakter og ser meget gerne, at de frivillige selv tager initiativer og udvider deres netværk. Cykling Uden Alder er helt afhængig af de frivilliges indsats. Vi er omkring 65 piloter, det er rigtig flot, men vi kan altid bruge flere ben til at trampe i pedalerne, for der er rift om at komme ud at køre fra de ældres side, fortæller Stephan Hymøller under frokosten i Sædding.

Om Fanø-turen bliver forsøgt afviklet på et senere tidspunkt, skulle han lige tygge på.

- VI glæder os i hvert fald over, at vi har mødt så meget goodwill fra virksomheder og sponsorer til turen både i Esbjerg og på Fanø, så det kan godt lade sig gøre uden at det koster en krone, så nu må vi se, siger Stephan Hymøller.

En af sponsorerne var Fanø Bryghus, og Svend Hausted Laursen havde bidt mærke i netop det besøg.

- Hvad så med den kolde øl, vi skulle have haft der? Kan vi ikke få den et andet sted så, ville han gerne vide. Men han kunne nu også se positive sider ved plan B, for han havde straks bemærket, at der var en hel del kønne piger ved stranden i Sædding.

Så det var ikke så skidt, at det ikke var godt for noget andet med den aflysning.